Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi.



Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 611 artışla 37 bin 575'e ulaştı.



Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 4 bin 273'e çıktı. Tedavi edilerek hastalığı atlatan kişi sayısı 6 bin 624 oldu.



Salgın nedeniyle son 24 saatte 319 kişi daha yaşamını yitirdi, böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi.

Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.











Kaynak: AA