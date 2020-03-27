Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bine yaklaştı

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1995'e yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 809 artışla 32 bin 964'e ulaştığını söyledi.



Virüsü taşıyanlar arasında, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 3 bin 787'ye çıktığını aktaran Salomon, bu kişilerin yüzde 42'sinin 30 yaş altında olduğunu ifade etti.

Salomon, tedavi olduktan sonra hastalığı atlatan kişi sayısının da 5 bin 700'e yükseldiğini kaydetti.



Salgın nedeniyle son 24 saatte 299 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1995'e yükseldiğini vurgulayan Salomon, virüsten ölenlerin yüzde 85'inin 70 yaş üstünde olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Camille Chaize de serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırılmasını ihlal eden 226 bin kişiye para cezası verildiğini bildirdi.





Kaynak: AA