Fransa'da olaylı maç! Nice - Marsilya karşılaşmasında taraftar sahaya indi, maç yarıda kaldı!

Fransa Lig 1'de dün akşam oynanan mücadelede ilginç anlar yaşandı. Maçın 77. dakikasına gelinirken köşe noktasında kendisine atılan cisimler sonucu sinirlenen Dimitri Payet, yerden aldığı su şişesini taraftara fırlattı. Bu hareket sonucunda çılgına dönen Nice taraftarı tribünden inerek sahaya girdi. Sahada ortalık bir anda karşısınca maç yarıda kaldı.

MAÇ SONLANDIRILDI

Yaklaşık 1.5 saat duran maçta hakem yeniden başlaması yönünde kararı alınırken Nice oyuncuları sahaya geldi. Marsilya oyuncuları ise maça devam etmeyi kabul etmedi. Bunun ardından karşılaşmanın hakemi Benoit Bastien maçı sonlandırdı ve Nice oyuncuları da soyunma odasına gitti.

3 FUTBOLCU YARALANDI

Fransız basınında yer alan haberlere göre, çıkan olaylar nedeniyle Marsilyatakımında, Luan Peres, Matteo Guendouzi ve Dimitri Payet'in yaralandığı ifade edildi. Yarıda kalan maçla ilgili Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) kararını vereceği bildirildi.

"BU YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, olaylı maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oyuncularımın güvenliği için maça devam etmeme kararı aldık. Daha önce Montepellier'de de bunu yaşadık ve orada da devam etmek istemedik. Bu yaşananlar kesinlikle kabul edilemez. Fransız futbolu için emsal oluşturmalıyız. Hakem yanımızdaydı. Teknik direktörümüz Jorge Sampaoli güvenliğin sağlanamadığını söyledi. Bu yüzden Marsilya'ya dönmeye karar verdik."