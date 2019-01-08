Fransa'da öldürülen 3 PKK'lı kadın için yapılacak eylemlere Van Valiliği yasaklama getirdi

VAN Valiliği, 9 Ocak 2013 günü Fransa'nın Paris kentinde öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensupları Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in ölüm yıldönümü nedeniyle herhangi bir şekilde yürüyüş, toplantı, eylem ve etkinliklerin düzenlenmesinin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 09 Ocak 2013 tarihinde Fransa'nın Paris kentinde öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensupları Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in ölüm yıldönümü olması sebebiyle PKK/KCK terör örgütü ve örgütü destekleyen çevrelerce canlı bomba, suikast, silahlı saldırı gibi eylemlerin yapılabileceği göz önünde bulundurularak bir dizi önlem alındığı belirtildi. Açıklamada il genelinde herhangi bir şekilde yürüyüş, toplantı gibi anma etkinliğine müsade edilmeyeceği belirtilerek şöyle denildi:

"Yapılması söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, ayrıca 31 Mart 2019 Pazar günü ülke genelinde yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri öncesi seçim ortamının da hassasiyeti dikkate alındığında; bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı vb. eylemlerin yapılabileceği, göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir. Bu itibarla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C Maddesinde ön görülen sınırlandırma ve yasaklama şartları açıkça oluştuğundan, yukarıda sayılan gerekçeler doğrultusunda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 09.01.2019 Çarşamba günü İlimiz merkez ve ilçelerimizde bu içerikle açık alanlarda düzenlenecek tüm toplantı ve toplanmalar ile etkinlikler yasaklanmıştır."

DHA