Fransa'da ortalık savaş alanına döndü! Göstericiler otomobilleri yaktı

Fransa'da yeni Güvenlik Yasa Tasarısı ülkeyi karıştırdı. Sokaklardaki araçları yakan göstericiler polisle çatıştı.

Fransa'da hazırlanan tasarıya karşı çıkan kitleler sokağa indi. Başta Paris olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları da söz konusu tasarı ile basın özgürlüğünün kısıtlanacağını ve polis şiddetinin cezasız kalacağını savunuyor. Düzenlemenin örtülü bir sansür anlamına geldiğini ifade ediyorlar.

Protestolara yol açan Yasa Tasarısı, polisin görüntü, fotoğraf ve bilgilerini yayınlayanlara bir yıla kadar hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası verilmesini öngörüyor.

Meclis'ten geçen tasarı, Ocak ayında Senato'nun onayına sunulacak.

Senatodan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha Meclis'te oylanacak.

Göstericiler, geçen hafta bir siyahi müzik yapımcısının polis tarafından darp edilmesini ve 48 saat nezarette tutulmasını da protesto ediyor.