Fransa’da "Sarı Yeleklilerin" ardından "Kırmızı kalemliler" örgütleniyor

Fransa'da "Sarı Yelekliler'in ardından öfkeli öğretmenler "Kırmızı kalemliler" adı altında örgütleniyor.

Fransa'da 17 Kasım'dan itibaren her Cumartesi hayat şartlarını protesto etmek üzere eylem düzenleyen "Sarı Yelekliler'in ardından öğretmenler "Kırmızı kalemliler" adı altında örgütleniyor. Tarih ve Coğrafya öğretmeni Cyril, Sarı Yelekliler'den esinlenip 11 Kasım'da sosyal medyada "Kırmızı kalemliler" isimli bir hesap açarak 33 bin öğretmeni bir araya topladı.

Kırmızı kalemliler kendilerini öfkeli öğretmenler olarak tanımlıyor. Öğretmenler daha iyi koşullarda çalışmayı ve maaşlarına zam gelmesini talep ediyor.

Juliette isimli bir öğretmen, "15 yıldır Milli Eğitim Bakanlığında çalışıyorum, öğretmenler ve öğrenciler için şartların yavaş yavaş zorlaştığını görüyorum. Öğrencilerin mutlu olması için ilk önce öğretmenlerin mutlu olması gerekiyor, bunun için kaliteli bir ortamda çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Diğer bir öğretmen ise "Kabul edilemez şartlarda çalışıyoruz. İki öğrenciye tek kitap düşüyor. Senenin başından beri öğrenciler için cebimden en az 300 euro harcadım" diye konuştu.

Bazı öğretmenler de "Polisler vatandaşları korudukları için ikramiye alıyorsa biz de onları eğittiğimiz için ikramiye hak etmiyor muyuz ?" şeklinde tepkilerini dile getiriyor.

Sarı Yelekliler eylemleri sırasında Fransa hükümeti eylemlerde görev alan polislere 300 euro ikramiye vermişti.

Şimdilik büyük çapta eylem düzenlemeyen ve hiç bir sendikaya bağlı olmayan "Kırmızı kalemliler" seslerini pasif bir şekilde duyurmaya çalışsa da bazı öfkeli öğretmenler sokağa çıkma çağrısında bulunuyor.

Kaynak: İHA