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Fransa'da sokağa çıkma yasağı kararı!

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Fransa'da sokağa çıkma yasağı kararı!

Fransa'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle yetkililer harekete geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında tekrar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

CUMARTESİ GÜNÜ İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna tekrar dönüldü.

Koronavirüs vakalarında yine artış yaşanması sebebiyle alınan kararın, Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

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