Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 263 ölüm

Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 263 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 643'eyükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 280 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 263 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle ölü sayısının 26 bin 643'e ulaştığı belirtildi. Bakanlık, yaşlı bakım evlerinde 9 bin 823 kişinin, hastanelerde ise 16 bin 820 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 456 yeni vaka tespit edildiğini ifade ederken, toplam vaka sayısı 211 bin 184'e ulaştığını açıkladı. Bakanlık, 22 bin 284 kişinin hastanede yatmakta olduğunu ve 2 bin 712 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu ifade ederken, yoğun bakımda yatan hasta sayısında yaşanan düşüşün 33 gündür devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, iyileşen hasta sayısının 56 bin 724'e yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: İHA