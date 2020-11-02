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Fransa'da tüm Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri durduruldu!

Fransa İçişleri Bakanlığı, Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Fransa'da tüm Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri durduruldu!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına devam ediyor.

Müslümanlara yönelik baskılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Macron'un yeni uygulaması tartışma yaratacak. 

Fransa parlamentosunda konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘Bozkurtlar’ hareketi olarak bilinen Ülkü Ocakları’nı kapatmak için harekete geçileceğini duyurdu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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