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  3. Fransa'da vakalar patladı, bir vilayette daha alkol yasaklandı!

Fransa'da vakalar patladı, bir vilayette daha alkol yasaklandı!

Fransa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle Alpes-Maritimes vilayetinden sonra Bas-Rhin vilayetinde de kamuya açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı. Önümüzdeki günlerde bar ve restoranlara da saat kısıtlaması getirilebilir.

Fransa'da vakalar patladı, bir vilayette daha alkol yasaklandı!

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 307 koronavirüs vakası belirlenirken, 45 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 307 artışla 5 milyon 999 bin 244’e yükseldi. Virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 688'e çıktı.

Vakaların hızla arttığı Alpes-Maritimes vilayetinden sonra, bu kez Bas-Rhin vilayetinde 17 Haziran’da açık alanlarda kaldırılan maske takma zorunluluğu yeniden getirildi.

Fransa'da vakalar patladı, bir vilayette daha alkol yasaklandı!

Market, toplu taşıma, gösteri, sokak gibi alanlarda maske takmak artık zorunlu. Vaka sayısının her 100 binde 147’ye çıktığı vilayette, halka açık alanlarda alkol satışı ve tüketimine de yasak getirildi.

Fransa'da vakalar patladı, bir vilayette daha alkol yasaklandı!

Bas-Rhin Valisi Josiane Chevalier, bulaş riskinin artması durumunda bar ve restoranlara saat 23.00’da kapanma zorunluluğu getirebileceklerini duyurdu.

Fransa'da vakalar patladı, bir vilayette daha alkol yasaklandı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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