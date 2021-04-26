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Fransa'da yaşayan Türk ailenin evine ırkçı saldırı! 40 kişilik Ermeni grup 4 Türk'ü yaraladı!

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde meydana gelen olayda, yaklaşık 40 kişilik bir Ermeni grubun, Türk ailenin yaşadığı eve beyzbol sopaları, bıçak, demir ve silahlarla saldırdığı öğrenildi. Yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.

Fransa'da yaşayan Türk ailenin evine ırkçı saldırı! 40 kişilik Ermeni grup 4 Türk'ü yaraladı!

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni bir grubun, Türk ailesine bıçak, demir sopa ve silahlarla saldırması sonucu 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

ÜZERİNE ARABA SÜRDÜLER

Saint-Die-Des-Vosges'un Kellerman Mahallesi'nde yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grup, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirdi.

Aileden M.A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Nisan'da Ermeni bir kişinin A.Ç'nin oğlunun üzerine arabayla sürdüğünü, ardından ikisinin arasında münakaşa yaşandığını belirtti.

BEYZBOL SOPASI, BIÇAK, DEMİR VE SİLAHLARLA EV BASKINI

Bu olayın üzerine Ermeni kişilerle görüştüklerini ve olayı tatlıya bağlandıklarını düşündüklerini ifade eden M.A, ancak dün yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grubun, kuzeni olan A.Ç'nin ailesinin evine girerek ellerinde beyzbol sopası, bıçak ve demirlerle saldırdıklarını söyledi.

M.A, saldırganların ellerinde silahın da bulunduğunu kaydetti.

SALDIRIYA UĞRAYAN BİR TÜRK AMELİYATA ALINDI

Olayda 4 kişinin yaralandığını, bunlardan birinin kafatasında 3 çatlağın oluştuğunu aktaran M.A, 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve birinin ameliyat edildiğini belirtti.

Ayrıca Ermeni grubun, olay yerinden ayrılırken dışarda silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

AZERBAYCANLA ÇATIŞMA HATTINDA BULUNMUŞ

Ermeni grubun içeresinde geçen yıl sonbaharda Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'a giden bir kişinin yer aldığı belirtiliyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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