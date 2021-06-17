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Fransa'dan flaş Türkiye kararı: Kırmızı ülkeler listesinden çıkarıldı, seyahat yasağı kaldırıldı!

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ülkeleri, risk durumlarına göre üç kategoriye ayırarak kırmızı listedeki ülkelere seyahat kısıtlaması uygulayan Fransa, Türkiye'yi bu kategoriden çıkartarak Kovid-19'un aktif şekilde yayıldığı ancak kontrol altında tutulduğu turuncu listeye aldığını duyurdu.

Fransa'dan flaş Türkiye kararı: Kırmızı ülkeler listesinden çıkarıldı, seyahat yasağı kaldırıldı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ülkelerin uyguladıkları ve seyahat kısıtlamalarını içeren önlemler kapsamında Fransa, Türkiye'yi 'kırmızı liste'ye almıştı. Ülkemizde hızla devam eden aşılama ve buna bağlı olarak vaka sayılarındaki ani düşüşün ardından Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.

TÜRKİYE'NİN PARİS BÜYÜKELÇİSİ DUYURDU

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağladıkları bilgiler sonucunda Türkiye'nin, Fransa'nın seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızdan turuncuya geçtiğini bildirdi.

Fransa'dan flaş Türkiye kararı: Kırmızı ülkeler listesinden çıkarıldı, seyahat yasağı kaldırıldı!

Onaner, "Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı.

Fransa'dan flaş Türkiye kararı: Kırmızı ülkeler listesinden çıkarıldı, seyahat yasağı kaldırıldı!

LİSTELER NE ANLAMA GELİYOR?

Fransa, salgının durumu açısından ülkeleri yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 ayrı listede değerlendiriyor. Yeşil listede bulunan ülkelerde virüsün aktif şekilde yayılmadığı ve Kovid-19'un varyantlarının endişe yaratmadığı, turuncu listedeki ülkelerde Kovid-19'un aktif şekilde yayıldığı ancak kontrol altında tutulduğu, kırmızı listedeki ülkelerde ise virüsün aktif şekilde yayılmakla beraber varyantlarının endişe verici olduğu kabul ediliyor.

Fransa'dan flaş Türkiye kararı: Kırmızı ülkeler listesinden çıkarıldı, seyahat yasağı kaldırıldı!

Yeşil listede bulunan ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlaması uygulanmıyor. Bu listedeki ülkelerden Fransa'ya giriş yapmak isteyen yolculardan Kovid-19 aşısı olmadığı takdirde sadece Kovid-19 testi isteniyor.

Turuncu listede yer alan ülkelerden Fransa'ya gelmek isteyen ve Kovid-19 aşısı vurulan kişiler, ülkeye giriş için zorunlu sebep belirtmesine gerek bulunmuyor ancak negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor. Kişi aşılanmadıysa Fransa'ya girişte zorunlu seyahat sebeplerinden birisinin belirtilmesi, negatif test sonucunu ibraz etmesi ve kendini 7 gün izole etmesi gerecek.

Fransa'dan flaş Türkiye kararı: Kırmızı ülkeler listesinden çıkarıldı, seyahat yasağı kaldırıldı!

Kırmızı listede bulunan ülkelerden yolcular ancak zorunlu hallerde Fransa'ya giriş yapabiliyor. Yolcuların ülkeye girişlerinde negatif Kovid-19 testini ibraz etmesi ve aşı vurulmadıysa zorunlu olarak 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

Fransa'da BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları uygulanıyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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