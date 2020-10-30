Fransa'dan İzmir depremi sonrası yardım eli: Yardıma hazırız

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir'in Seferihisar ilçesinde zarara neden olurken çok sayıda ev yıkıldı, 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 150 kişi ise yaralandı. Deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürerken Fransa'dan Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunan adalarında güçlü deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "Fransa, bu korkunç sınavın üstesinden gelmek için Türk ve Yunan halklarının yanındadır. Bu ülkelerin hükümetlerinin istemeleri halinde, bölgeye Fransız yardımları anında ulaştırılır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Ege Denizi'ndeki 6,6 büyüklüğündeki depremin, Sisam Adası'nda hasara yol açtığı bildirilmişti.

Deprem, Sisam Adası'na 300 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın başkenti Atina ve diğer sahil kentlerinde de hissedildi.

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