Masterchef kim kaptan oldu? | Yeni takımlar nasıl oluştu? 16 Kasım PazartesiVahşice darp etti! Cani adam sinirlendiği çocuğu kaldırıp yere vurduÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 16 Kasım 2020 Pazartesi |  Çılgın Sayısal Loto Sonuç Sorgulama ekranıOn Numara çekiliş sonuçları 16 Kasım 2020 (MPİ)İbrahim Atabey kimdir? Nereli? Olayı ne?17 Kasım Salı yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, FOX TV yayın akışıFransa'dan küstah açıklama: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilirÖğretmenler Günü şiiri okul öncesiProf. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, dünyanın kullanacağı korona aşısını açıkladıPayitaht Abdülhamid dizisine başrol oyuncusu veda ediyor
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Fransa'dan küstah açıklama: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

Fransa'dan küstah açıklama: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda iki ülke arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle Türkiye'ye sektör bazlı ekonomik yaptırımlar uygulanabileceği belirtildi.

Fransa'dan küstah açıklama: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde Avrupa'da yayılan İslomofobi nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerginliklerin  akabinde ilişkileri değerlendiren Beaune, Türkiye'ye sektörel bazlı ekonomik yaptırımlar uygulanacağını ifade etti. 

"TÜM SEÇENEKLER GÖRÜŞÜLÜYOR"

Les Echos Gazetesi ve Europe 1 radyosunun ortak yayınına katılan Beaune, "Ekonominin bazı sektörlerinde Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir. Tüm seçenekler görüşülüyor." dedi.

Beaune, son dönemde tartışılan seçeneklerden biri olan Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nden lağvedilmesinin ise etkili olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

"YİNE SALDIRGANLIK YOLUNU SEÇTİLER"

Fransız bakan, Fransa'nın Türkiye karşısında yalnız olmadığını savundu. Beaune, "Bugün hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rejimiyle ilgili yanılsamalar görmüyor. Son AB zirvesinde Türkiye'ye bir şans daha verdik, ancak yine sistematik provokasyon ve saldırganlık yolunu seçtiler. Somut kararlar vermek için henüz çok erken. Tüm ortaklarımızın oy hakkı var" diye konuştu.

 

Berna Akkaya
Editör
Türklere ait dükkana 2 ırkçı saldırı! Fransa’da Türk düşmanlığı giderek artıyor
Fransa'da tüm Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri durduruldu!
Fransa'da korkunç olay! Bıçaklı saldırıda bir kişinin boğazı, bir kişinin başı kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan batıya ağır eleştiri: Siz katilsiniz!


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT