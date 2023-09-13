Fransa’dan radyasyon seviyesi nedeniyle iPhone 12 satışlarının durdurulması talimatı

Fransa Ulusal Frekans Ajansı (ANFR), Avrupa Birliği'nin (AB) telefonlar için getirdiği radyasyon seviyesini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a iPhone 12 model telefonların satışlarının durdurulması talimatını verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fransa’dan radyasyon seviyesi nedeniyle iPhone 12 satışlarının durdurulması talimatı

Fransa Ulusal Frekans Ajansı (ANFR), Avrupa Birliği'nin (AB) telefonlar için getirdiği radyasyon seviyesini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a iPhone 12 model telefonların satışlarının durdurulması talimatını verdi. Fransa Dijital Geçiş ve Telekomünikasyon Bakanı Jean-Noel Barrot ise, Apple'a söz konusu modeldeki sorunu çözmesi için 2 hafta süre verdi.

Fransa'dan Apple için kötü haber geldi. Fransa Ulusal Frekans Ajansı (ANFR) tarafından yapılan açıklamada, Apple'ın iPhone 12 model telefonların Avrupa Birliği'nin (AB) telefonlar için getirdiği radyasyon seviyesini ihlal ettiği tespit edildiği belirtilerek, Apple'a söz konusu model telefonların satışlarının durdurulması talimatı verildiği aktarıldı.

ANFR, iPhone 12'nin elde veya pantolon cebinde tutulduğu simüle edilen testler sırasında vücut tarafından kilogram başına 5,74 watt Özgül Emilim Oranı (SAR) değeri tespit edildiğini açıkladı. AB standardı, kilogram başına 4,0 watt'lık SAR değeridir.

Testlerin telefonun ceket cebinde veya çantadayken SAR standartlarına uygun olduğunu aktaran ANFR, telefon görüşmesi yapar gibi doğrudan kafaya tutulduğunda da SAR değerinin normal olduğunu ifade etti.

Telefonlar geri çağırabilir

ANFR, söz konusu modelin artık satılmadığını kontrol etmek için Apple mağazalarına ve diğer distribütörlere temsilciler göndereceğini ve harekete geçilmemesi durumunda tüketicilere zaten satılmış olan iPhone 12'lerin geri çağrılmasına yol açacağını vurguladı.

Apple, karara itiraz etti

Apple tarafından yapılan açıklamada, 2020'de piyasaya sürülen iPhone 12'nin küresel radyasyon standartlarıyla uyumlu olarak birden fazla uluslararası kuruluş tarafından onaylandığı belirtilerek, Apple ve üçüncü tarafların cihazın ilgili tüm kurallara uygun olduğunu gösteren laboratuvar sonuçlarını ANFR'ye gönderildiği aktarıldı.

Apple'ın sorunu çözmek için 2 haftası var

Fransa Dijital Geçiş ve Telekomünikasyon Bakanı Jean-Noel Barrot yaptığı açıklamada, Apple'ın söz konusu modelde yapacağı bir yazılım güncellemesinin radyasyon sorunlarını çözmek için yeterli olacağını belirterek, "Apple'ın iki hafta içinde yanıt vermesi bekleniyor. Bunu yapmazlarsa, dolaşımdaki tüm iPhone 12'lerin geri çağrılması emrini vermeye hazırım. Kural şu: Dijital devler dahil herkes için aynı şey geçerli" dedi.

ANFR'nin bulgularını diğer Avrupa Birliği üye ülkelerindeki düzenleyicilere ileteceğini ifade eden Barrot, "Uygulama açısından bu karar kartopu etkisi meydana getirebilir" dedi.

Almanya ve İspanya da iPhone 12'lerin satışını durdurabilir

Almanya Federal Ağ Ajansı (BNetzA), ANFR'nin bulgularının ardından iPhone 12'ler hakkında benzer işlemleri başlatabileceğini belirterek, Fransız yetkililerle yakın temas halinde olduklarını aktardı. İspanya'daki Tüketiciler ve Kullanıcılar Organizasyonu (OCU) da İspanyol yetkililere iPhone 12 satışlarını durdurmaya çağırdı.

"Sağlık ve güvenlik açısından bakıldığında, bu durum kimseyi riske atıyor gibi değil"

Araştırmacılar son 20 yılda cep telefonlarından kaynaklanan sağlık risklerini değerlendirmek için çok sayıda çalışma yürütürken, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre şu ana kadar cep telefonu kullanımının sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi tespit edilmedi. Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) başkanı Profesör Rodney Croft yaptığı açıklamada, "Sağlık ve güvenlik açısından bakıldığında, bu durum kimseyi riske atıyor gibi değil" ifadelerini kullandı. Croft, ANFR'nin bulgularının diğer düzenleyiciler tarafından tespit edilenlerden farklı olabileceğini çünkü ANFR'nin radyasyonu, cihaz ile kullanıcı arasındaki tekstil katmanları olmadan doğrudan cilt temasını varsayan bir yöntemle değerlendirdiğini aktardı.

Apple ilk kez radyasyon testinden etkilendi

Fransız hükümetinden bir kaynak isminin açıklanmaması koşuluyla basına yaptığı açıklamada, ANFR'nin testinin Apple'ın kullandığı yöntemden farklı olduğunu söyledi. Fransa'da şu ana kadar telefonlar üzerinde yapılan radyasyon testleri nedeniyle 42 telefon modelinin satışı durdurulurken, Apple ilk kez bu testlerden etkilendi.

SAR limitlerine ilişkin küresel yönergeler belirleyen Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, 2011 yılında cep telefonu kullanımından kaynaklanan radyofrekans elektromanyetik alanlarını "muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandırmıştı.

Apple dün iPhone 15'i tanıtmıştı

Apple, dün ABD'nin California eyaletinde düzenlenen bir etkinlikle yeni iPhone 15 modelini ve diğer ürünlerini tanıtmıştı. Apple, geçtiğimiz yıl Avrupa'da 50 milyondan fazla iPhone satarak, yaklaşık 95 milyar dolar gelir etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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