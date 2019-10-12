Fransa'dan skandal Türkiye kararı! Önce Almanya şimdi Fransa hazmedemedi
Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı belirtildi.
Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı belirtildi.
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