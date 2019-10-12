Fransa'dan skandal Türkiye kararı! Önce Almanya şimdi Fransa hazmedemedi

Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı belirtildi.

