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Fransa’dan vatandaşlarına İran ve Irak’a seyahat uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran ve Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarı yaptı.

Fransa’dan vatandaşlarına İran ve Irak’a seyahat uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran ve Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlarına "son derece değişken" güvenlik durumu gösteren İran ve Irak'a seyahat etme konusunda uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran ve Irak'a seyahat etmemelerini istedi. Ayrıca İran ve Irak'ta bulunan vatandaşların da toplu yerlerde bulunmamaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: İHA



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