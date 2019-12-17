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Fransalı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Fransa uyruklu 1 terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Fransalı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Fransa uyruklu 1 terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

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