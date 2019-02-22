Fransa’nın ardından Yunanistan’da da grip salgını

Yunanistan'da 2019 yılının başından bu yana, H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Fransa'da grip salgınından 2 bin 800 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından benzer bir haber de Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede bu yılın başından beri etkili olan grip A-H1N1 salgını sonucu 74 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, son olarak Girit Adası'nda yaşayan 55 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 68 olduğu bildirilen açıklamada, Yunan halkına grip aşısı yapılması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan yetkililer grip salgınının fazla görüldüğü Şubat ve Mart ayında vaka sayısının artmasından endişe ediyor.

Yunanistan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 2017-2018 dönemindeki grip salgınında 42 kişi hayatını kaybetmiş, bu sayı 2016-2017 döneminde ise 108 olmuştu.

Kaynak: İHA