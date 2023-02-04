Fransergio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fransergio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fransergio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fransergio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fransergio 18 Ekim 1990 tarihinde Rondonópolis şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fransérgio Rodrigues Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fransergio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lipatin Sports yapmaktadır. Fransergio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Fransergio'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fransergio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fransergio.oficial/

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Fransergio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fransergio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fransergio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fransergio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2009 yılında Atlético-PR

1 Eylül 2010 yılında Paraná

1 Aralık 2010 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2012 yılında Internacional

1 Mayıs 2012 yılında Criciúma EC

1 Aralık 2012 yılında Internacional

1 Ocak 2013 yılında Ceará SC

1 Nisan 2013 yılında Internacional

1 Mayıs 2013 yılında Guaratinguetá

1 Aralık 2013 yılında Internacional

20 Ocak 2014 yılında Marítimo

1 Temmuz 2017 yılında SC Braga

25 Ağu 2021 yılında G. Bordeaux

Fransergio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fransergio şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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