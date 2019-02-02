Fransız Alpleri’nde çığ felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

Fransız Alpleri Savoie bölgesinde büyük çaplı bir çığ felaketinin yaşandığı öğrenildi. Yaşanan felakette kar altında kalan en az 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın Savoie bölgesinde Val Cenis Kayak Pisti dışında çığ düştüğü öğrenildi. Alpler'de 2 bin 300 metre yükseklikte kayan onlarca kayakçının kar altında kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Yaşanan felakette en az 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA