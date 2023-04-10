Fransız Alplerinde çığ felaketi! Çığın altında kalan kişilerin öldüğü ve kaybolduğu biliniyor!

Fransız Alpler'inde yer alan ve ülkenin güneydoğusunda bulunan Armancette buzulunda çığ düştü. Bölgeye giden dağ rehberlerinden ikisi ölürken iki kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

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Fransız Alplerinde çığ felaketi! Çığın altında kalan kişilerin öldüğü ve kaybolduğu biliniyor!

Fransız Alplerinde çığ faciası yaşandı. Dün öğlen saatlerinde Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Mont Blanc yakınlarında bulunan Armancette buzulunda meydana geldi.

ÇIĞIN ALTINDA KALAN 2 KİŞİ ÖLDÜ

Yaşanan çığ tehlikesi sonucunda bölgenin belediye başkanı ölen 2 kişinin dağ rehberi olduğu bilgisini verdi. Ölen kişilerin cenazeleri bölgeden kaldırılırken 2 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Çığın ise dağdan kopan bir kar kütlesinin neden olduğu öne sürüldü. Kayıp iki kişinin ise arama kurtarma çalışmalarının bugün yeniden başlayacağı bildirildi.

Fransız Alplerinde çığ felaketi! Çağın altında kalan kişilerin öldüğü ve kaybolduğu biliniyor!

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