Fransız araba markaları hangileri? Fransız otomobillerin listesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne sererek Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e yönelik hakaret içeren karikatürleri resmi kurumlara ait binalara yansıtması, İslam dünyasında ve Türkiye’de büyük tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı boykot çağrısında, "Milletime sesleniyorum, Fransız markaları satın almayın." ifadelerini kullandı. Peki, Fransız araba markaları hangileri? İşte, Fransız otomobillerin listesi...

FRANSIZ ARABA MARKALARI

Citroen Markası

Dacia Markası

Renault Markası

Peugeut Markası

Türkiye’de satılan Fransız Otomobil/Yedek Parça: Renault, Peugeot, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, ValeoOto

Benzin: Total ve Elf

Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA

Uçak: Air France, Airbus

Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)

Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Hermes,

Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia

Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,

İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem,

İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,

Laboratuvar ve Test Cihazları: Chopin

Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin,

Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari

Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D

Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)

Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)

Süt ürünleri (Yoğurt-Peynir): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne

Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,

Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations

Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Günes Sigorta, Equitable Life