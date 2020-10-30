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Fransız Başpiskopos Le Gall, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlere ilişkin açıklama!

Fransa'da Toulouse Başpiskoposu Robert Le Gall, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasını tehlikeli bulduğunu ifade etti.

Fransız Başpiskopos Le Gall, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlere ilişkin açıklama!

Toulouse Başpiskoposu Robert Le Gall, France Bleu Occitanie radyosuna konuştu.

Robert Le Gall, Fransa'nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame Kilisesi'nde dün gerçekleşen bıçaklı saldırının "korkunç" olduğunu ifade etti..

Toulouse Başpiskoposu Robert Le Gal Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasının sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Bu karikatürlerin yayımlanmasına karşıyım. Bu çok tehlikeli. Yangına körükle gidiyoruz. Bu karikatürler Müslümanlara ve aynı zamanda Hristiyanlara karşı yapıldı. Bu karikatürler yayımlanmamalı. Sonuçlarını görüyoruz."

"BU YANGINA KÖRÜKLE GİTMEK ANLAMINA GELİYOR"

Le Gall, okulda öğrencilere Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri göstermenin yangına körükle gitmek anlamına geldiğini vurguladı. 

"DİNLERE HAKARET ETME HAKKINI KENDİNİZDE GÖREMEZSİNİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu karikatürlerin yayımlanması için gerekçe gösterdiği ifade özgürlüğünün sınırının olduğunun altını çizen Le Gall, "Dinlere hakaret etme hakkını kendinizde göremezsiniz." dedi.

Bu arada, Arap dünyasında Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepkiler sürerken Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da artıyor.

Macron, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti. Macron'un bu açıklamaları, Arap dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı. 

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da artarken bir cami ve iki sivil toplum kuruluşu kapatıldı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmen başı kesilerek öldürülmesinin ardından Macron, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

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