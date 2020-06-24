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  3. Fransız dergi yazdı: Erdoğan, Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi

Fransız dergi yazdı: Erdoğan, Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi

Le Canard Enchaine isimli Fransız dergi, bazı Fransız diplomatların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu görüşünü paylaştığını sayfasına taşıdı.

Fransız dergi yazdı: Erdoğan, Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi

Le Canard Enchaine isimli derginin, "Libya'da sadece Türkiye dürüst oyun oynuyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığını ifade etmesine karşılık bazı Fransız diplomatların "Erdoğan jeopolitik, askeri, petrol ve doğal gaz hedeflerini gizlemeden dürüst oyun oynayan tek kişi. Bu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs için de geçerli." görüşünü paylaştı. 

Fransız dergi yazdı: Erdoğan Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi

HAFTER, O ÜLKELERİN DESTEĞİNE GÜVENİYOR

Haberde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Fransa'nın desteğine güvendiği ifade edildi. 

Fransız dergi yazdı: Erdoğan Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi

Haberde, Libya hükümetinin, Türkiye'nin müdahalesi sayesinde Hafter'i yendiği vurgulandı. Haberde, Libya hükümetinin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarını Libya'nın içişlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak gördüğü hatırlatıldı. 

Fransız dergi yazdı: Erdoğan Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi

Berkem Temizel
Gece Editörü


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