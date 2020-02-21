Fransız dergiden Büyükelçi Sağman'a "Bayan Afrika" yakıştırması

DAKAR (AA) - Afrika'ya özel yayımlarıyla bilinen Fransız "Jeune Afrique" dergisi, kısa süre önce Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdür Vekili olarak atanan Büyükelçi Nur Sağman'ın yeni görevi dolayısıyla "Madame Afrique (Bayan Afrika)" başlıklı bir haber yayımladı.

Afrika kıtasında 54 ülkeye ilişkin gelişmeleri Fransızca olarak okurlarına aktaran, 1960'tan bu yana yayım yapan Paris merkezli Jeune Afrique, Büyükelçi Sağman'ın yeni görevini sayfalarından duyurdu.

"Bayan Afrika" başlıklı haberde, Büyükelçi Sağman'ın Konakri Büyükelçiliği döneminde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında kurulan yakın ilişkilere işaret edildi.

Conde'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'de bulunan Büyükelçi Sağman'ı birkaç kez arayarak Türkiye'deki durum hakkında bilgi aldığına ilişkin ayrıntıya da yer verildi.



Afrika'daki başkentlerden Rabat, Konakri, Librevil ve Dakar'da büyükelçi ve diplomat olarak görev yapan Sağman, Kıta'da yürüttüğü başarılı insani diplomasiyle dikkatleri çekmişti.

Sağman, yakın zamanda, Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarlık görevinin akabinde bakanlık bünyesindeki Afrika Genel Müdür Vekilliği görevine getirilmişti.









Kaynak: AA