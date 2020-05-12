Fransız doktorun "tükürmenin Ramazan ayı ibadeti olduğu" iddiasına tepki

PARİS (AA) - Fransız doktor Pascal Astagneau'nun "tükürmenin Ramazan ayı ibadeti olduğunu" iddia etmesi tepkiye neden oldu.

Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM) bünyesinde faaliyet gösteren Fransa İslamofobi Gözlemevi'nin Başkanı Abdullah Zekri, yaptığı yazılı açıklamada, bir bilim insanının bu cümleyi sarf etmesinin üzücü olduğunu belirtti.

"Gerçek dışı bu cümle, sahibini itibarsızlaştıran ve daha da önemlisi ülkede hakim olan İslamofobi duygularını güçlendiren ve Müslüman toplumuna kötü niyetli güçlerin toplumun bir kısmını gizli amaçlarla dışlamaya çalıştığını doğrulayan provokasyondur." ifadesini kullanan Zekri, Astagneau'nun kamuoyunda Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

Zekri, doktorun bu sözlerine karşı Görsel İşitsel Yüksek Konseyine (CSA) konuyla ilgili girişimde bulunduğunu ifade etti.

Bu sözlerin cezalandırılması için hukuki yollara başvurabileceğine dikkati çeken Zekri, televizyon kanalını sorumluluk almaya ve doktorun sözleri yüzünden yaralanan milyonlarca Müslüman'a özür dilemeye çağırdı.

Astagneau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının konuşulduğu CNEWS kanalındaki programda sunucunun sorusu üzerine "tükürmenin Ramazan ayı ibadeti olduğunu" ileri sürmüştü.









Kaynak: AA