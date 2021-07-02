Fransız ekibi Lens, Samatta'ya talip oldu!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Aston Villa'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı. Daha önce Sandart Liege ve Lens'in de talip olduğu oyuncuya Fransa'dan yeni bir teklif geldi. Lens Tanzanya'lı oyuncuyu takibe aldı.

FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO TEKLİF BEKLİYOR

Sarı lacivertli ekip Samatta için 5 milyon euroluk bir fiyat belirledi. Bu teklifin geldiği takdirde oyuncuyu göndermeyi planlayan Fenerbahçe'de resmi bir teklif bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan ve 30 maçta 5 gol atarak beklentileri karşılayamayan Tanzanya'lı oyuncu da kariyerine yeni bir sayfa açmak istiyor.