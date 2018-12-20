Fransız gazete Le Monde : "ABD’nin Suriye’den çekilmesi Erdoğan için bir zafer"

Fransız basını, ABD'nin Suriye'den çekilmesini "Erdoğan için zafer" olarak değerlendirdi. Fransız Le Monde gazetesinde, "ABD birliklerinin Suriye'den geri çekilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diplomatik bir zaferdir" ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerinin çekileceği açıklamasına ilişkin Fransa'nın en ünlü gazetelerinden Le Monde'de yer alan haberde "ABD birliklerinin Suriye'den geri çekilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diplomatik zaferdir" ifadesi kullanıldı. Haberde "Erdoğan Washington'dan Fırat'ın doğusunda operasyon yapma onayını aldı. ABD Başkanı'nın, Türklerin baskısına boyun eğdiği görülüyor" değerlendirmesi yer aldı.

Fransız Le Monde gazetesi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan için diplomatik bir zafer olduğunu yazdı. Haberde ayrıca Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın bulunduğu bölgelerde operasyona başlayabileceğine vurgu yapıldı.

Haberde, "ABD birliklerinin (Suriye'den) geri çekilmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diplomatik zaferdir." ifadeleri kullanıldı. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinden birkaç gün sonra geldiği belirtilen haberde, "Muhtemelen ABD Başkanı, Erdoğan'ın baskılarına yenik düştü." denildi.

Haberde, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın bulunduğu bölgelerde operasyona başlayabileceğine dikkati çekildi. YPG/PKK'nın Suriye'de kendi devletini veya özerk bölgelerini kurmak istediği belirtilen haberde, Türkiye'nin YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde hakimiyet kurmasını engellemek istediği ifade edildi.

Le Monde gazetesinde ayrıca, ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle bir boşluk oluşacağı ve çekildikten sonra bölgede sorunların artma riski olduğu yorumu da yapıldı.