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Fransız gazete: Macron Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın peşinden gitmeyi bırakmalı!

Fransız L'Opinion gazetesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a destek olmasını eleştirerek Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmek için çabalaması gerektiğini yazdı.

Fransız gazete: Macron Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın peşinden gitmeyi bırakmalı!

Fransız L'Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı. L'Opinion gazetesinin haberinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Böyle bir durum karşısında tek sorumlu davranış tansiyonun yükselmesini önlemek için her şeyi yapmak ve aktörlerin müzakere masasına oturmasını sağlamak. Ancak maalesef Fransa bu yolu seçmedi. Fransa ihtilaftaki taraflardan biri olan Yunanistan'ın yanında yer aldı." ifadelerini kullanıldı.

Fransız gazete: Macron Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın peşinden gitmeyi bırakmalı!

"AB ÜLKELERİ VE NATO'NUN İSTEĞİ BU YÖNDE"

Gazetenin haberinde, Yunanistan ile Türkiye'nin arasında yaşanan gerilimin yeni olmadığı da belirtilerek, "Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine yönelik adımların atılması gerektiği ve Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkenin ve NATO'nun isteğinin bu yönde olduğu" kaydedildi.

Haberde, "Fransa'nın Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşinden gitmemesi gerektiği" aktarılarak, "Emmanuel Macron için meşru şekilde Yunanistan'ı güvence altına aldıktan sonra, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile oyunu sakinleştirmenin zamanı geldi." değerlendirmesine yer verildi.

 

Berna Akkaya
Editör


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