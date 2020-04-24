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Fransız golcü Gomis'ten ramazan mesajı

ANKARA (AA) - Suudi Arabistan temsilcisi El Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis, İslam aleminin ramazan ayını kutladı.Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Fransız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslümanların mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Gomis...

Fransız golcü Gomis'ten ramazan mesajı

ANKARA (AA) - Suudi Arabistan temsilcisi El Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis, İslam aleminin ramazan ayını kutladı.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Fransız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslümanların mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Gomis mesajında, ramazan ayının Müslümanlara sağlık ve huzur getirmesini de temenni etti.

Kaynak: AA




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