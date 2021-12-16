Mahkum dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Sözleşmeli sağlık personeli alımı tercih tarihleri belli oldu mu 2021? | Sağlık bakanlığı 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı kılavuzuMahkum dizisi konusu nedir? Mahkum oyuncu kadrosunda kimler var?Son dakika! 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yayında!Cülusiye ne demek, TDK'ya göre Cülusiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sözleşmeli sağlık personeli alımı başladı mı 2021? Sağlık bakanlığı 20 bin sağlık personeli alımı ne zaman, başvuru şartları nedir 2021?Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personel alımı kılavuzu 2021 | ÖSYM sağlık personeli alımı kılavuzuAsgari ücret bugün saat kaçta belli olacak 2021? Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2021?Tan Taşçı'nın cinsel saldırı olayı hakkındaki paylaşımı tepki çekti! Demet Akalın'dan destek geldi!Son dakika yeni asgari ücret ne kadar ne kadar oldu 2022?Asgari ücret brüt, net kaç TL, kaç para, kaç lira 2022?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Fransız haber ajansı AFP'den algı operasyonu! Türkiye haritasında İstanbul'un bir kısmın kestiler, Trakya'yı yok saydılar

Fransız haber ajansı AFP'den algı operasyonu! Türkiye haritasında İstanbul'un bir kısmın kestiler, Trakya'yı yok saydılar

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin savunmasına ve terörle mücadelesine güç katan SİHA'lar hakkında yayımladığı haberinde kullandığı haritada İstanbul'un bir bölümü ve Trakya'yı Türkiye haritasından çıkararak skandal bir algı operasyonuna girişti.

Fransız haber ajansı AFP'den algı operasyonu! Türkiye haritasında İstanbul'un bir kısmın kestiler, Trakya'yı yok saydılar

Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı atılım tüm dünyada yabancı basın kuruluşlarında haber oluyor. Özellikle SİHA ve İHA'larla adından söz ettiren Türkiye, Fransız haber ajansı AFP'ye haber oldu, ancak yapılan haberdeki skandal tepki çekti.

Fransız haber ajansı AFP'den algı operasyonu! Türkiye haritasında İstanbul'un bir kısmın kestiler, Trakya'yı yok saydılar

İSTANBUL'UN YARISINI YOK SAYDILAR, TRAKYA'YA YER VERMEDİLER

  "Türk SİHA'larına talep" başlıklı yayımlanan haberde SİHA'lara olan ilgi anlatılırken  Polonya'dan Fas'a Kazakistan'dan Angola'ya, kadar birçok ülkenin SİHA'lara gösterdiği ilgiye dikkat çekildi. SİHA'ların olduğu ülkelerin bulunduğu bir haritada ise skandala imza atıldı.

Fransız haber ajansı AFP'den algı operasyonu! Türkiye haritasında İstanbul'un bir kısmın kestiler, Trakya'yı yok saydılar

Söz konusu haritada İstanbul'un bir bölümü kesildi, Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi ise Türkiye'ye ait değilmiş gibi haritadan çıkarıldı. Algı operasyonunun yapıldığı harita tepkilere neden oldu. 

thumbs-b-c-c549e12bff50e0ccb2c01e5b8f5af3ec.jpg

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum