Fransız haber ajansı AFP'den algı operasyonu! Türkiye haritasında İstanbul'un bir kısmın kestiler, Trakya'yı yok saydılar

Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı atılım tüm dünyada yabancı basın kuruluşlarında haber oluyor. Özellikle SİHA ve İHA'larla adından söz ettiren Türkiye, Fransız haber ajansı AFP'ye haber oldu, ancak yapılan haberdeki skandal tepki çekti.

İSTANBUL'UN YARISINI YOK SAYDILAR, TRAKYA'YA YER VERMEDİLER

"Türk SİHA'larına talep" başlıklı yayımlanan haberde SİHA'lara olan ilgi anlatılırken Polonya'dan Fas'a Kazakistan'dan Angola'ya, kadar birçok ülkenin SİHA'lara gösterdiği ilgiye dikkat çekildi. SİHA'ların olduğu ülkelerin bulunduğu bir haritada ise skandala imza atıldı.

Söz konusu haritada İstanbul'un bir bölümü kesildi, Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi ise Türkiye'ye ait değilmiş gibi haritadan çıkarıldı. Algı operasyonunun yapıldığı harita tepkilere neden oldu.