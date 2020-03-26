Tarihte önemli bir konu olan Fransız İhtilali ve sonuçları arama motorlarının en çok araştırılan konularından birisi. Peki Fransız İhtilali sonuçları nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde.

FRANSIZ İHTİLALİ SONUÇLARI NELERDİR?

Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıkları kaldırılarak eşitlik ilkesi getirildi.

Mutlak monarşi yıkılarak, egemenliğin halktan geldiği kabul edildi.

Eşitlik, adalet, milliyetçilik, hürriyet, ulusal egemenlik, laiklik, cumhuriyet gibi kavramlar önem kazandı.

Milliyetçilik fikrinin yayılması ile imparatorluklar dağılma sürecine girdi.

Fransız İhtilali sonuçları bakımından evrensel olduğundan yeniçağın bittiği, yakınçağın başladığı kabul edildi.

İmparatorlukların yıkılması ile milli devletler kurulmaya başladı.

Dağınık halde bulunan milletler siyasi birliklerini kurmaya başladılar.

Daha önce İngiliz bilgini Locke tarafından ileri sürülen ve Amerika bağımsızlık savaşları sırasında Amerikalılar tarafından kabul edilen İnsan Hakları Bildirisi Fransızlar tarafından dünya çapında bir bildiriye dönüştürüldü.

FRANSIZ İHTİLALİ'NİN NEDENLERİ NELERDİR?

Halkın, krallık rejiminde ezilmesi, mutlakıyet yönetimi

Demokrasi özlemi... Fransızlar da çevre ülkelerdeki demokrasi anlayışına özendi.

Dönemin aydınları Volter, Jan Jak Russo, Voltaire, Monseskiyö gibi isimler halkla demokrasi fikirlerini paylaştı. Bu da halka tesir etti.

Halk sürekli çalışıp ezilirken dönemin Fransa'sında soylular ve rahipler geniş imtiyazlara sahip olması.

Sürekli artan ağır vergiler.

Fransız İhtilali'nin başarılı olmasından sonra Avrupa ve dünyada mutlak egemenlik ile yönetilen imparatorlukların güç kaybedeceği belli olmuştur.

FRANSIZ İHTİLALİ'NİN OSMANLI'YA ETKİLERİ NELERDİR?

Osmanlı Devletinde demokrasi hareketlerinin başlamasına neden oldu.

İhtilalın getirdiği Milliyetçilik akımı, Osmanlı Devletinde azınlıkların ayaklanması ve bunun sonucunda toprak kaybına neden oldu.

FRANSIZ İHTİLALİ NEDİR?

Fransız İhtilali, 1787'den başlayarak tüm Fransa'ya yayılan, ilk zirve noktasına 1789'da ulaşan ve 1799'a kadar süren bir harekettir. Fransa’da halkın, kralın baskısına karşı aydınların öncülüğünde isyan etmesi olarak tanımlanan bu hareket sonucunda halk Fransa'da "ancien regime" adı verilen eski yönetime son vermiş ve Avrupa ve dünya tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Fransız İhtilali ile birlikte insan hakları, demokrasi, milliyetçilik, işçi hakları, liberalizm, adalet ve eşitlik gibi kavramlar ortaya çıkmıştır.

FRANSIZ İHTİLALİ NE ZAMAN BAŞLADI?

14 Temmuz 1789 yılında Bastil Hapishanesi’nin isyancılar tarafından basılmasıyla ihtilal başladı. Mahkûmlar serbest bırakıldı ve buradaki silahlar ele geçirilerek ihtilalde kullanıldı. 1891 yılına gelindiğinde ise ihtilal yeni bir boyut kazandı. 1791 yılında bir kurucu meclis toplandı ve "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni yayınladı. Ardından da ulusal egemenliğe dayanan bir anayasa hazırlayarak monarşinin yetkilerini sınırlandırdı. Bu anayasa, halk tarafından seçilecek bir parlamentonun yasama ve yürütme yetkilerini kralla paylaşmasını öngörmekteydi.

FRANSIZ İHTİLALİ'Nİ KONU EDİNEN KİTAPLAR HANGİLERİDİR?

Charles Dickens - İki Şehrin Hikayesi

Victor Hugo - 1793 Devrimi

Victor Hugo - Sefiller

Eric Hobsbawm - Devrim Çağı

Anatole France - Tanrılar Susamışlardı

Server Tanilli - Dünyayı Değiştiren On Yıl

Server Tanilli - Fransız Devriminden Portreler

Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e, İmge Kitabevi

Denis Guedj - Metrenin İcadı

Thomas Carlyle - Fransız Devrimi

Stefan Zweig - Marie Antionette

FRANSIZ İHTİLALİ İLE İLGLİLİ FİLMLER NELERDİR?