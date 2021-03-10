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Fransız medyasından Türkiye manşeti: "Macron bunu artık anladı"

Fransa'da yayın yapan Le Parisien gazetesi, yapmış olduğu haberde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye ile ilişkilerini yumuşatmasına değinerek, “Macron müzakere kartını oynamanın çatışmadan daha iyi olduğunu anladı” ifadelerine yer verdi.

Fransız medyasından Türkiye manşeti: "Macron bunu artık anladı"

Fransız medyası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile ilişkilerde yeni bir yol izlemesinin ardındaki gelişmeleri yazdı.

Le Parisien'de değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Bertrand Badie, Erdoğan-Macron görüşmesinde önemli detaylar olduğunu ifade etti. Badie, Türkiye'nin gerçek bir güç olduğunun altını çizdi.

Fransız medyasından Türkiye manşeti

"MACRON TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAYA DEVAM EDEMEYECEĞİNİ ANLADI"

Türkiye'nin Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerde baskın rol oynadığını belirten Badie, "Macron Türkiye ile çatışmaya devam edemeyeceğini anladı" dedi.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirten Badie, "Macron müzakere kartını oynamanın çatışmadan daha iyi olduğunu anladı. Sonuncu neden ise, gaz rezervlerinin tehdit altında olduğunu gören Kıbrıs ve Yunanistan dışında Avrupalı ortaklarımız Macron'un izinden gitmeye hazır değiller" ifadelerini kullandı.

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