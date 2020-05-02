Fransız milletvekilinden Türkiye'nin koronavirüs yardımına ilişkin küstah paylaşım!

Fransa'da aşırı solcu partisinin lideri Jean Luc Melenchon, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye'den koronavirüs yardımı kabul eden Fransız hükümetine ağır ifadeler kullandı.

Jean Luc Melenchon, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?" ifadelerine yer verdi.

KÜSTAH PAYLAŞIMA TWITTER'DA TEPKİ YAĞDI

Binlerce etkileşim alan ileti, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Yorumlarda milletvekili Melenchon'a tepkiler yağarken, Türkiye'ye teşekkür mesajları paylaşıldı.