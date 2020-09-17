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  3. Fransız polis, gözaltına aldığı İngiliz vatandaşının kafasını ezdi

Fransız polis, gözaltına aldığı İngiliz vatandaşının kafasını ezdi

Fransa'da polis, tren istasyonundaki bir İngiliz vatandaşını bıçak bulundurduğu ve maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alırken ayağıyla kafasını çiğneyerek şiddet uyguladı.

Fransız polis, gözaltına aldığı İngiliz vatandaşının kafasını ezdi

Fransa'da polis, tren istasyonunda "bıçak bulundurmak ve maske takmama" nedeniyle gözaltına aldığı İngiliz vatandaşını kafasına basarak, çiğnedi. Olay, Fransa'nın Centre bölgesindeki Orleans kentinde bir tren istasyonunda meydana geldi. İstasyondaki 42 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının alkollü olduğu ve maske takmayı reddettiği polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine giden 2 polis memuru İngiliz vatandaşı gözaltına aldı.

Fransız polis, gözaltına aldığı İngiliz vatandaşının kafasını ezdi

VATANDAŞLARDAN 'SANKİ ABD' TEPKİSİ

Polis İngiliz uyruklu kişiyi gözaltına aldığı sırada şiddet uygularak, söz konusu kişiyi önce tekmeledi, daha sonra da kasına basarak çiğnedi. O anlar istasyondaki görgü tanıkları tarafından kayda alındı. Olay sırasında görgü tanıkları "Sanki ABD. Korktuk diyerek" polisin şiddetinden şikayetçi olduğunu ifade etti. Öte yandan polis sendikası polis memurlarını desteklediğini ve memurların gereğini yaptığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve hastaneden taburcu edilen kişinin polis nezaretinde olduğu belirtildi.

Fransız polis, gözaltına aldığı İngiliz vatandaşının kafasını ezdi

Berna Akkaya
Editör


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