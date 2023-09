Fransız sigorta şirketi, yoğun bakımdaki müşterisini yüzüstü bıraktı

Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen Fransız Chaigneau ailesi; sigorta şirketi, elçilik ve Fransız makamlarının duyarsızlığı yüzünden ortada kaldı. Ülkesine dönmek isteyen ancak gerek sigorta şirketinden gerekse Fransız makamlarından sorunlarını çözecek kimse bulamayan Gerard Rolan Chaigneau'n eşi Gülten Şahin Chaigneau, ortada kalınca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sesini duyurabilmek için kaldığı hastanenin bahçesinde açıklama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Fransa'da bir devlet dairesinde mühendislik yapan Gerard Rolan Chaigneau, Temmuz ayında Türkiye'ye tatile geldi. Muğla'da tatilini yaparken kanser hastası olduğu ortaya çıkan ve doktorların "bir aylık ömrü kaldı" dedikleri Fransız mühendisin tedavisi Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir hastanede devam ediyor. Hasta adamın karısı, sigorta şirketi Europ Assistance France ve Fransa elçiliğinin kendileri ile ilgilenmediğini, bir an önce ülkelerine dönmek istediklerini ama hiç kimsenin yardımcı olmadığını iddia ederek, "Ortada kaldık çok mağduruz" diyerek yardım istedi.

Eşinin Fransa'da bir devlet dairesinde yönetici mühendis olarak görev yaptığını, emekli olduktan sonra her yıl yaz mevsiminde Datça'daki evlerine tatile geldiklerini belirten Gülten Şahin Chaigneau, şu an yoğun bakımda tedavisi süren eşi ile bir an önce ülkesine dönmek istediklerini ancak Fransa'nın duyarsızlığı nedeniyle evlerine dönemediklerini söyledi. Kendisi de orada çalışan Fransa vatandaşı Gülten Şahin Chaigneau, eşi ile 2002 yılında Fransa'da tanışıp 2004'te evlendiğini ve 16 yaşında bir çocuklarının olduğunu belirterek, şu anda kocasının yoğun bakımda, kendisinin hastane bahçesinde, 16 yaşındaki kızının ise okulu dolayısıyla Fransa'da yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Hem maddi, hem manevi olarak çok zor durumda olduklarını belirten Gülten Şahin Chaigneau, "Fransa'da yaşıyoruz. Her sene Türkiye'ye gelip tatil yapıyorduk, bu yaz eşimle kızım 5 Temmuz'da geldiler, ben çalıştığım için 5 Ağustos'ta geldim. Geldiğimde eşim yorgun görünüyordu, bir sabah uyandığımızda kızım babasının gözlerinin sapsarı olduğunu görünce hemen Datça'da özel bir doktora götürdük. Doktor tahlillerimizi yaptı ve pankreas kanseri olduğunu, 1 aylık ömrü kaldığını söyledi. Hemen tüm raporları alarak kızımın da okula başlaması gerektiği için yanıma alıp Fransa'ya gittim. Eşimin uçağa binmesi sakıncalı görüldüğü için burada kaldı. Oradaki aile doktorumuza giderek daha önceki sağlık özgeçmişine baktım herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Bir ay içinde hasta olduğu ortaya çıktı, şimdi 16 yaşındaki kızım orada tek başına mağdur, biz burada mağduruz" dedi.

"Biz de sarsıldık bütçemiz de sarsıldı"

Gülten Şahin Chaigneau, hastalığı öğrenmelerinin ardından Fransa'ya nakil işlemleri için sürekli gidip geldiğini, bu süreçte hem psikolojik hem bedensel hem de bütçe olarak çok sarsıldıklarını belirterek, "Eşimin hastalığından sonra Fransa ile diyaloğa girdim aile doktorumuza tüm tahlilleri gösterdim, aile doktorum bana acil olarak Türkiye'de bir hastaneye başvurmamızı söyledi. Fransa'dan hem devlet hem de özel bir sigortamız var, hemen ona başvurdum. Sigortamız hemen bir organizasyon yaparak bizi Datça'daki evimizden alıp sigorta doktorunun bulduğu Marmaris'teki özel hastaneye getirdiler. Orada bir restoranda çalışıyorum, "Ödemeyi yapamam, Fransa getirdi buraya onlarla bağlantı kuracaksınız" dedim, onlar da tabii ki dediler. Buradaki hastane çok iyi çalışıyor ancak burası küçük bir hastane, tüm cihazlar olmadığı için zorluk çekiyoruz. Çok çaresiziz. Ben Fransa'yı arıyorum sürekli, belgelerin eksik olduğunu söyleyerek beni oyalıyorlar. İstedikleri tüm dosyaları verdim ama mücadele veriyoruz, bir şey başaramıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye ortada bırakmaz eminiz ama hayatımız bloke oldu"

Eşinin sağlık durumu ile ilgili hiçbir gelişme olmadığını ancak ülkeleri Fransa'nın duyarsızlığı nedeniyle darmadağın olduklarını belirten Gülten Şahin Chaigneau, "Eşim burada ölse Türkler gömerler eminim ama ben burada bloke oldum, kızım orada bloke oldu. Ne hastayı kurtarabiliyorum, ne hastane faturasını ödeyebiliyorum. Fransız sigorta şirketi faturayı ödemiyor, ben de çok mağdur kaldım. Param yok ve ödeyemiyorum. Kocam can çekişiyor, bu süreç içinde ne yapabiliriz. Kocamı bu hastaneye Fransız sigorta sevk etti, ancak ilgilenmeyi kesti. Biz Fransa'ya gitmek istediğimizi belirttik, sigorta şirketinden birileri beni arayıp Bordeux'da hastanelerde yer olmadığını söylediler. Ben de Fransa'da hangi şehir olursa olsun o şehirdeki hastanelerden birine gidebileceğimi söyledim ama cevap yok. Bu süreçte ne yapacağımı şaşırdım. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sesleniyorum. Özgür bir ülke olduğunuzu söylüyorsunuz ama vatandaşınıza sahip çıkmıyorsunuz. Hastanenin bahçesinde yatıp kalkıyorum. Türkler bana su veriyor ama ben çok çaresizim ne yapacağımı bilemiyorum. Bu Fransa'nın büyük bir ayıbıdır. Vatandaşı burada can verirken nasıl hiçbir işlem yapmıyor gerçekten acı içindeyim" diye konuştu.

72 yaşındaki adamın çaresiz eşi Gülten Şahin Chaigneau, "Elçilik ile görüştüm, onlar "bizim işimiz değil, bizi ilgilendiren bir durum değil, sigortanız ile görüşün" diyorlar. Sigortamız yanıt vermiyor, biz resmen ortada bırakıldık" diyerek tüm yetkililerden yardım istediğini ve bir an önce kocası ile Fransa'ya dönmek istediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)