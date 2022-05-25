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  3. Fransızların Türkiye nefreti bitmek bilmiyor! Türkiye haritasını karaladılar!

Fransızların Türkiye nefreti bitmek bilmiyor! Türkiye haritasını karaladılar!

Fransa merkezli Le Monde dergisinin bu ay çıkarttığı sayısının kapağında NATO gündemi yer aldı. "NATO nereye kadar? Ne zamana kadar?" başlığı ile çıkan kapakta Türkiye haritasının üstünde bir çatlak tasarımının olması dikkat çekti.

Fransızların Türkiye nefreti bitmek bilmiyor! Türkiye haritasını karaladılar!

Fransızların Türkiye'ye karşı olan nefreti her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak Fransa'da çıkan Le Monde dergisinin bu ayki sayısında NATO gündemine yer verdi. İsveç ile Finlandiya ışığında Rusya'ya karşı genişlemeye çalışan NATO politikalarının değerlendirildiği sayıda, dikkat çeken bir kapak yer aldı.

Fransızların Türkiye nefreti bitmek bilmiyor! Türkiye haritasını karaladılar!

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Marvel karakterlerinden olan Kaptan Amerika'nın Avrupa haritasına oturtulduğu kapakta, haritadaki bazı bölgelere çatlak efekti verildi. Bu bölgelerden biri ise Türkiye coğrafyası oldu. Türkiye haritasında çatlak efekti olmasının sebebi olarak İsveç ve Finlandiya'ya veto vermesi olarak yorumlanırken, sosyal medyada gündeme oturdu.

Fransızların Türkiye nefreti bitmek bilmiyor! Türkiye haritasını karaladılar!

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