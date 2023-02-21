Frantisek Cech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frantisek Cech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frantisek Cech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frantisek Cech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frantisek Cech 12 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da František Čech şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frantisek Cech Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Frantisek Cech, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Frantisek Cech'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frantisek Cech Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frantisek Cech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frantisek Cech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frantisek Cech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hradec Kralove

6 Eylül 2018 yılında Usti nad Orlici

30 Haziran 2019 yılında Hradec Kralove

Frantisek Cech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frantisek Cech şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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