Frantisek Matys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frantisek Matys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frantisek Matys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frantisek Matys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frantisek Matys 5 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da František Matys şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frantisek Matys Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Frantisek Matys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Frantisek Matys'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Frantisek Matys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frantisek Matys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frantisek Matys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frantisek Matys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag B

1 Şubat 2022 yılında MFK Vyskov

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag B

Frantisek Matys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frantisek Matys şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Frantisek Matys Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Slavia Praha (2009 - 2020)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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