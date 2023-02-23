Frantisek Plach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frantisek Plach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frantisek Plach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frantisek Plach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frantisek Plach 8 Mart 1992 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da František Plach şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frantisek Plach Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBM yapmaktadır. Frantisek Plach, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 10 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Frantisek Plach'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Frantisek Plach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frantisek Plach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Frantisek Plach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frantisek Plach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Svaty Jur

31 Aralık 2013 yılında MSK Zilina B

1 Ocak 2015 yılında Pohronie

31 Aralık 2015 yılında MSK Zilina B

1 Ocak 2016 yılında FK Senica

10 Ocak 2018 yılında Piast Gliwice

Frantisek Plach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frantisek Plach şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Frantisek Plach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MŠK Žilina

Slovakya takımında 12 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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