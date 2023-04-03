Frantisek Rott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frantisek Rott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frantisek Rott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Frantisek Rott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Frantisek Rott 19 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da František Rott şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Frantisek Rott Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frantisek Rott, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frantisek Rott'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Frantisek Rott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Frantisek Rott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Frantisek Rott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Frantisek Rott şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AC Sparta Praha (2011 - )
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