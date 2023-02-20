Frantz Pierrot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frantz Pierrot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frantz Pierrot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Frantz Pierrot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Frantz Pierrot 20 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Haiti,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Frantz Pierrot Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Athlone Town AFC futbol takımında oynamaktadır. Athlone Town AFC takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Frantz Pierrot'nin Athlone Town AFC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Frantz Pierrot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Frantz Pierrot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında Saint Joseph's
1 Ağustos 2020 yılında Merrimack
10 Mayıs 2021 yılında Seacoast United
1 Ağustos 2021 yılında Merrimack
1 Ağustos 2022 yılında UConn Huskies
21 Aralık 2022 yılında Houston
10 Şubat 2023 yılında Athlone Town
Frantz Pierrot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Frantz Pierrot şuan Athlone Town AFC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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