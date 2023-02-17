Franz Stolz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franz Stolz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franz Stolz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franz Stolz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franz Stolz 14 Şubat 2001 tarihinde Bruck an der Mur şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Franz Valentin Stolz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franz Stolz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Franz Stolz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Franz Stolz'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Franz Stolz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franz Stolz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franz Stolz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franz Stolz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bruck Alt.

1 Ağu 2013 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AKA Kapfenberg

19 Ağu 2016 yılında Thörl

24 Ağu 2016 yılında AKA Kapfenberg

1 Ocak 2017 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2017 yılında Kapfenberg II

1 Temmuz 2018 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2021 yılında SKN St. Pölten

Franz Stolz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franz Stolz şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Franz Stolz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Oberaich (10/2006 - 6/2012), SC Bruck (7/2012 - 7/2013), Grazer AK (8/2013 - 6/2015)

Avusturya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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