Fraport TAV Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Topladığı 38 puanla 7. sırada yer alan ve büyük bir krizin içine düşen Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyetinin moral bozukluğunu Antalya deplasmanında aşmak istiyor.

Ligde kalma adına mücadele veren ve son haftalarda rahat bir nefes alan Antalyaspor ise evinde kazanarak tehlike hattından tamamen uzaklaşmanın peşinde.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Antalya Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Celustka, Kudryashov, N'Dinga, Hakan, Amilton, Podolski, Fredy, Jahovic

YEDEKLER: Ferhat, Eren, Ersan, Fernando, Ufuk, Harun, Chico, Mukairu, Doğukan, Leschuk

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Erten, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Ferdi, Allahyar, Zajc, Murat

TEKNİK SORUMLU: Recep Karatepe (Ersun Yanal ve Volkan Kazak cezalı)



