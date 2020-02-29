Fraport TAV Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)
Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 24. hafta heyecanı sürüyor. Fenerbahçe derbi mağlubiyeti sonrası moral depolamak istiyor.
Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Topladığı 38 puanla 7. sırada yer alan ve büyük bir krizin içine düşen Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyetinin moral bozukluğunu Antalya deplasmanında aşmak istiyor.
Ligde kalma adına mücadele veren ve son haftalarda rahat bir nefes alan Antalyaspor ise evinde kazanarak tehlike hattından tamamen uzaklaşmanın peşinde.
ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LERİ
STAT: Antalya Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: beIN SPORTS HD1
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Celustka, Kudryashov, N'Dinga, Hakan, Amilton, Podolski, Fredy, Jahovic
YEDEKLER: Ferhat, Eren, Ersan, Fernando, Ufuk, Harun, Chico, Mukairu, Doğukan, Leschuk
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi
YEDEKLER: Harun, Erten, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Ferdi, Allahyar, Zajc, Murat
TEKNİK SORUMLU: Recep Karatepe (Ersun Yanal ve Volkan Kazak cezalı)
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