Fraport TAV Antalyaspor 1 – 1 Yukatel Kayserispor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
4. dakikada Kayserisporlu savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Hakan Özmert’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
14. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolün ardından sağ çaprazda topu önünde bulan Onur Bulut'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
39. dakikada Ramazan Civelek'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
52. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Kemen'in vuruşu savunma oyuncularına çarptıktan sonra uygun pozisyondaki Attamah'ın önüne düştü. Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
56. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Güray Vural'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Haji Wright'in sert şutunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1
66. dakikada Attamah'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan Civelek'in vuruşu kale direğinin yanından auta gitti.
87. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar gelen Mustafa Pektemek'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın sert vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Antalyaspor - Kayserispor maçının özetini izlemek için tıklayınız.
Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna,
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus (Dk. 81 Ghacha), Kudriashov, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 21 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Ndao (Dk. 21 Poli), Doğukan Sinik (Dk. 81 Bünyamin Balcı), Luiz Adriano, Haji Wright (Dk. 89 Fredy)
Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 71 Emrah Başsan), Hosseini, Mert Çetin, Carole, Kemen (Dk. 76 Campanharo), Onur Bulut, Attamah, Bertolacci (Dk. 70 İbrahim Akdağ), Thiam (Dk. 89 Cardoso), Gavranovic (Dk. 70 Mustafa Pektemek)
Goller: Dk. 52 Attamah (Yukatel Kayserispor), Dk. 56 Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 31 Mert Çetin (Yukatel Kayserispor)