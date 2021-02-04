Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Beşiktaş ile 03.02.2021 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?
Fraport-tav Antalyaspor - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş maç sonucu:
|Fraport-tav Antalyaspor
|Beşiktaş
|1
|1
Fraport-tav Antalyaspor Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın
Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Antalya Stadyumu - Antalya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor Beşiktaş Maçının Hakemleri
Alper Ulusoy(hakem), İbrahim Bozbey(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Hakan Ceylan(avar)
Fraport-tav Antalyaspor
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 89. Veysel Sarı
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 5. Bahadır Öztürk, 7. Doğukan Sinik, 9. Sıdney Sam, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 88. Hakan Özmert, 96. Fehmi Koç
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Goller
Gökdeniz Bayrakdar,40.dk (h)
Kartlar
Çift Sarı Kart Veysel Sarı 70.dk, Sarı Kart Ruud Jorge Boffın 36.dk, Sarı Kart Edınaldo Gomes Pereıra 90+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Eren Albayrak 89.dk, Alfredo Kulembe Rıbeıro 89.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 83.dk, Omar İmeri 72.dk
Oyuna Girenler
Hakan Özmert 89.dk, Doğukan Sinik 89.dk, Sıdney Sam 83.dk, Ersan Adem Gülüm 72.dk
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda
Yedekler
61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 18. Rachıd Ghezzal, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 28. Bilal Ceylan, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
Domagoj Vıda,73.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Bernard Mensah 64.dk
Oyundan Çıkanlar
Atıba Hutchınson 57.dk, Adem Ljajıc 57.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 57.dk
Oyuna Girenler
Oğuzhan Özyakup 57.dk, Bernard Mensah 57.dk, Rachıd Ghezzal 57.dk
Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|48
|21
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|45
|28
|3
|Beşiktaş
|22
|14
|3
|5
|49
|26
|45
|23
|4
|Alanyaspor
|22
|11
|5
|6
|38
|22
|38
|16
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|36
|3
|6
|Gaziantep FK
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|35
|7
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|35
|7
|8
|Fatih Karagümrük
|22
|9
|7
|6
|35
|29
|34
|6
|9
|Antalyaspor
|22
|7
|9
|6
|22
|27
|30
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|11
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|26
|-8
|12
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|26
|-9
|13
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|25
|4
|14
|Sivasspor
|22
|5
|10
|7
|22
|28
|25
|-6
|15
|Konyaspor
|21
|6
|6
|9
|27
|27
|24
|0
|16
|Başakşehir FK
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|24
|-13
|17
|Kayserispor
|22
|6
|5
|11
|16
|27
|23
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|22
|5
|6
|11
|20
|35
|21
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|17
|-18
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.0021
|Kayserispor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.0021
|Galatasaray
|6-0
|Gençlerbirliği
|09.01.0021
|Göztepe
|0-1
|Antalyaspor
|09.01.0021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|10.01.0021
|MKE Ankaragücü
|1-2
|Başakşehir FK
|10.01.0021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Denizlispor
|10.01.0021
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Konyaspor
|10.01.0021
|Hatayspor
|2-2
|Beşiktaş
|11.01.0021
|Alanyaspor
|1-2
|Kasımpaşa
|11.01.0021
|BB Erzurumspor
|0-3
|Fenerbahçe