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Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Beşiktaş ile 03.02.2021 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?

Fraport-tav Antalyaspor - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş maç sonucu:

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ
Fraport-tav Antalyaspor Beşiktaş
1 1

Fraport-tav Antalyaspor Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.02.2021 19:00

Fraport-tav Antalyaspor Beşiktaş Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), İbrahim Bozbey(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Hakan Ceylan(avar)

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 5. Bahadır Öztürk, 7. Doğukan Sinik, 9. Sıdney Sam, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 88. Hakan Özmert, 96. Fehmi Koç

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

Gökdeniz Bayrakdar,40.dk (h)

Kartlar

Çift Sarı Kart Veysel Sarı 70.dk, Sarı Kart Ruud Jorge Boffın 36.dk, Sarı Kart Edınaldo Gomes Pereıra 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Eren Albayrak 89.dk, Alfredo Kulembe Rıbeıro 89.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 83.dk, Omar İmeri 72.dk

Oyuna Girenler

Hakan Özmert 89.dk, Doğukan Sinik 89.dk, Sıdney Sam 83.dk, Ersan Adem Gülüm 72.dk

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda

Yedekler

61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 18. Rachıd Ghezzal, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 28. Bilal Ceylan, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Domagoj Vıda,73.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Bernard Mensah 64.dk

Oyundan Çıkanlar

Atıba Hutchınson 57.dk, Adem Ljajıc 57.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 57.dk

Oyuna Girenler

Oğuzhan Özyakup 57.dk, Bernard Mensah 57.dk, Rachıd Ghezzal 57.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe22153445244821
2Galatasaray22143546184528
3Beşiktaş22143549264523
4Alanyaspor22115638223816
5Trabzonspor2110652724363
6Gaziantep FK229853528357
7Hatayspor2210573528357
8Fatih Karagümrük229763529346
9Antalyaspor22796222730-5
10Yeni Malatyaspor217772726281
11Kasımpaşa227510243226-8
12Çaykur Rizespor22688283726-9
13Göztepe216783026254
14Sivasspor225107222825-6
15Konyaspor216692727240
16Başakşehir FK226610274024-13
17Kayserispor226511162723-11
18BB Erzurumspor225611203521-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor214512213917-18

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.0021Kayserispor1-0Yeni Malatyaspor
09.01.0021Galatasaray6-0Gençlerbirliği
09.01.0021Göztepe0-1Antalyaspor
09.01.0021Sivasspor2-1Gaziantep FK
10.01.0021MKE Ankaragücü1-2Başakşehir FK
10.01.0021Çaykur Rizespor1-1Denizlispor
10.01.0021Fatih Karagümrük2-1Konyaspor
10.01.0021Hatayspor2-2Beşiktaş
11.01.0021Alanyaspor1-2Kasımpaşa
11.01.0021BB Erzurumspor0-3Fenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü
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