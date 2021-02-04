Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Beşiktaş ile 03.02.2021 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu? Fraport-tav Antalyaspor - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş maç sonucu: Fraport-tav Antalyaspor Beşiktaş 1 1 Fraport-tav Antalyaspor Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın Fraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.02.2021 19:00

Fraport-tav Antalyaspor Beşiktaş Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), İbrahim Bozbey(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Hakan Ceylan(avar)

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 5. Bahadır Öztürk, 7. Doğukan Sinik, 9. Sıdney Sam, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 88. Hakan Özmert, 96. Fehmi Koç

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

Gökdeniz Bayrakdar,40.dk (h)

Kartlar

Çift Sarı Kart Veysel Sarı 70.dk, Sarı Kart Ruud Jorge Boffın 36.dk, Sarı Kart Edınaldo Gomes Pereıra 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Eren Albayrak 89.dk, Alfredo Kulembe Rıbeıro 89.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 83.dk, Omar İmeri 72.dk

Oyuna Girenler

Hakan Özmert 89.dk, Doğukan Sinik 89.dk, Sıdney Sam 83.dk, Ersan Adem Gülüm 72.dk

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda

Yedekler

61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 18. Rachıd Ghezzal, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 28. Bilal Ceylan, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Domagoj Vıda,73.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Bernard Mensah 64.dk

Oyundan Çıkanlar

Atıba Hutchınson 57.dk, Adem Ljajıc 57.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 57.dk

Oyuna Girenler

Oğuzhan Özyakup 57.dk, Bernard Mensah 57.dk, Rachıd Ghezzal 57.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 48 21 2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 45 28 3 Beşiktaş 22 14 3 5 49 26 45 23 4 Alanyaspor 22 11 5 6 38 22 38 16 5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 36 3 6 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 35 7 8 Fatih Karagümrük 22 9 7 6 35 29 34 6 9 Antalyaspor 22 7 9 6 22 27 30 -5 10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 11 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 26 -8 12 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 26 -9 13 Göztepe 21 6 7 8 30 26 25 4 14 Sivasspor 22 5 10 7 22 28 25 -6 15 Konyaspor 21 6 6 9 27 27 24 0 16 Başakşehir FK 22 6 6 10 27 40 24 -13 17 Kayserispor 22 6 5 11 16 27 23 -11 18 BB Erzurumspor 22 5 6 11 20 35 21 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 17 -18

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları