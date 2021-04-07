Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 29. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 07.04.2021 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu? Fraport-tav Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu: Fraport-tav Antalyaspor Demir Grup Sivasspor 2 4 Fraport-tav Antalyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 19:00

Fraport-tav Antalyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Emre Malok(var), Bahattin Duran(avar)

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 19. Ufuk Akyol, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 5. Bahadır Öztürk, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 28. Omar İmeri, 53. Mert Yılmaz, 96. Fehmi Koç, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 15. Alaaddin Okumuş, 88. Caner Osmanpaşa, 20. Kerem Atakan Kesgin, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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Süper Lig 29. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 31 21 4 6 66 31 67 35 2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 62 24 3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 4 Trabzonspor 32 16 9 7 40 31 57 9 5 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 49 15 6 Hatayspor 31 14 7 10 51 37 49 14 7 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 48 9 8 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 9 Sivasspor 31 10 14 7 41 37 44 4 10 Göztepe 32 11 10 11 46 42 43 4 11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 40 1 12 Antalyaspor 32 8 15 9 31 41 39 -10 13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 35 -13 14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 34 -13 15 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 33 -13 16 Başakşehir FK 31 8 9 14 35 49 33 -14 17 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 33 -16 18 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 31 -24 20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 28 -22 21 Denizlispor 30 6 7 17 26 51 25 -25

Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları

06.03.2021 Denizlispor 3-2 Yeni Malatyaspor 06.03.2021 Beşiktaş 2-1 Gaziantep FK 07.03.2021 Gençlerbirliği 0-1 Başakşehir FK 07.03.2021 Hatayspor 1-3 Kayserispor 07.03.2021 Galatasaray 2-2 Sivasspor 07.03.2021 Fatih Karagümrük 0-1 MKE Ankaragücü 08.03.2021 Konyaspor 0-3 Fenerbahçe 08.03.2021 Göztepe 3-1 BB Erzurumspor 08.03.2021 Trabzonspor 1-3 Alanyaspor 08.03.2021 Antalyaspor 1-1 Kasımpaşa

KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu