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Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 29. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 07.04.2021 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Fraport-tav Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR DEMİR GRUP SİVASSPOR
Fraport-tav Antalyaspor Demir Grup Sivasspor
2 4

Fraport-tav Antalyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 19:00

Fraport-tav Antalyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Emre Malok(var), Bahattin Duran(avar)

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 19. Ufuk Akyol, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 5. Bahadır Öztürk, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 28. Omar İmeri, 53. Mert Yılmaz, 96. Fehmi Koç, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 15. Alaaddin Okumuş, 88. Caner Osmanpaşa, 20. Kerem Atakan Kesgin, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 29. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş31214666316735
2Fenerbahçe31195755316224
3Galatasaray31194861306131
4Trabzonspor3216974031579
5Alanyaspor321471149344915
6Hatayspor311471051374914
7Fatih Karagümrük32139104738489
8Gaziantep FK301211744344710
9Sivasspor31101474137444
10Göztepe321110114642434
11Konyaspor311010113837401
12Antalyaspor328159314139-10
13Çaykur Rizespor3181112364935-13
14Kasımpaşa319715344734-13
15MKE Ankaragücü319616375033-13
16Başakşehir FK318914354933-14
17Kayserispor318914244033-16
18Yeni Malatyaspor3071112384432-6
19Gençlerbirliği318716295331-24
20BB Erzurumspor3261016305228-22
21Denizlispor306717265125-25

Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları

06.03.2021Denizlispor3-2Yeni Malatyaspor
06.03.2021Beşiktaş2-1Gaziantep FK
07.03.2021Gençlerbirliği0-1Başakşehir FK
07.03.2021Hatayspor1-3Kayserispor
07.03.2021Galatasaray2-2Sivasspor
07.03.2021Fatih Karagümrük0-1MKE Ankaragücü
08.03.2021Konyaspor0-3Fenerbahçe
08.03.2021Göztepe3-1BB Erzurumspor
08.03.2021Trabzonspor1-3Alanyaspor
08.03.2021Antalyaspor1-1Kasımpaşa

KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu

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