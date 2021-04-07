Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 29. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 07.04.2021 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|Fraport-tav Antalyaspor
|Demir Grup Sivasspor
|2
|4
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Fraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Antalya Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri
Özgür Yankaya(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Emre Malok(var), Bahattin Duran(avar)
Fraport-tav Antalyaspor
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 19. Ufuk Akyol, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 89. Veysel Sarı
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 5. Bahadır Öztürk, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 28. Omar İmeri, 53. Mert Yılmaz, 96. Fehmi Koç, 99. Ali Eren İyican
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Demir Grup Sivasspor İlk 11
35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 15. Alaaddin Okumuş, 88. Caner Osmanpaşa, 20. Kerem Atakan Kesgin, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 29. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|31
|21
|4
|6
|66
|31
|67
|35
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|5
|7
|55
|31
|62
|24
|3
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|4
|Trabzonspor
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|57
|9
|5
|Alanyaspor
|32
|14
|7
|11
|49
|34
|49
|15
|6
|Hatayspor
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|49
|14
|7
|Fatih Karagümrük
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|48
|9
|8
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|9
|Sivasspor
|31
|10
|14
|7
|41
|37
|44
|4
|10
|Göztepe
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|43
|4
|11
|Konyaspor
|31
|10
|10
|11
|38
|37
|40
|1
|12
|Antalyaspor
|32
|8
|15
|9
|31
|41
|39
|-10
|13
|Çaykur Rizespor
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|35
|-13
|14
|Kasımpaşa
|31
|9
|7
|15
|34
|47
|34
|-13
|15
|MKE Ankaragücü
|31
|9
|6
|16
|37
|50
|33
|-13
|16
|Başakşehir FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|33
|-14
|17
|Kayserispor
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|33
|-16
|18
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|31
|8
|7
|16
|29
|53
|31
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|32
|6
|10
|16
|30
|52
|28
|-22
|21
|Denizlispor
|30
|6
|7
|17
|26
|51
|25
|-25
Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları
|06.03.2021
|Denizlispor
|3-2
|Yeni Malatyaspor
|06.03.2021
|Beşiktaş
|2-1
|Gaziantep FK
|07.03.2021
|Gençlerbirliği
|0-1
|Başakşehir FK
|07.03.2021
|Hatayspor
|1-3
|Kayserispor
|07.03.2021
|Galatasaray
|2-2
|Sivasspor
|07.03.2021
|Fatih Karagümrük
|0-1
|MKE Ankaragücü
|08.03.2021
|Konyaspor
|0-3
|Fenerbahçe
|08.03.2021
|Göztepe
|3-1
|BB Erzurumspor
|08.03.2021
|Trabzonspor
|1-3
|Alanyaspor
|08.03.2021
|Antalyaspor
|1-1
|Kasımpaşa
KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu