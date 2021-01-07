Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 17. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 06.01.2021 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Fraport-tav Antalyaspor
|Fatih Karagümrük
|3
|1
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Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Antalya Stadyumu - Antalya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri
Hüseyin Göçek(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Erkan Engin(avar)
Fraport-tav Antalyaspor
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 7. Doğukan Sinik, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 10. Lukas Josef Podolskı, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 53. Mert Yılmaz
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Goller
Hakan Özmert,18.dk (p), Gökdeniz Bayrakdar,39.dk (f), Eren Albayrak,71.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Nuri Şahin 34.dk
Oyundan Çıkanlar
Doğukan Sinik 63.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 90.dk, Nuri Şahin 87.dk
Oyuna Girenler
Eren Albayrak 63.dk, Omar İmeri 90.dk, Lukas Josef Podolskı 87.dk
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı
Yedekler
93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 11. Mevlüt Erdinç, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 24. Vato Arveladze, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 91. Andrea Bertolaccı, 96. Emre Çolak
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
Jure Balkovec,10.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emre Çolak 90+2.dk, Sarı Kart Koray Altınay 16.dk, Kırmızı Kart Enzo Pablo Roco Roco 84.dk
Oyundan Çıkanlar
Koray Altınay 52.dk, Papa Alıoune Ndıaye 81.dk, Artur Adam Sobıech 65.dk, Vegar Eggen Hedenstad 46.dk
Oyuna Girenler
Emre Çolak 52.dk, Andrea Bertolaccı 81.dk, Mevlüt Erdinç 65.dk, Ramazan Civelek 46.dk
Süper Lig 17. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|34
|18
|2
|Gaziantep FK
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|31
|13
|3
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|4
|Galatasaray
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|30
|14
|5
|Fenerbahçe
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|29
|10
|6
|Hatayspor
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|27
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|22
|4
|9
|Fatih Karagümrük
|16
|5
|6
|5
|25
|22
|21
|3
|10
|Yeni Malatyaspor
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|21
|-1
|11
|Antalyaspor
|17
|5
|6
|6
|18
|25
|21
|-7
|12
|Çaykur Rizespor
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|20
|-8
|13
|Göztepe
|16
|4
|7
|5
|21
|19
|19
|2
|14
|Sivasspor
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|19
|-3
|15
|Başakşehir FK
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|19
|-5
|16
|Gençlerbirliği
|16
|5
|4
|7
|18
|25
|19
|-7
|17
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|18
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|19
|Denizlispor
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|13
|-11
|20
|Kayserispor
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|13
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|13
|-14
Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları
|05.01.2021
|Konyaspor
|4-3
|Galatasaray
|05.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-2
|Sivasspor
|05.01.2021
|Gaziantep FK
|2-0
|MKE Ankaragücü
|06.01.2021
|Trabzonspor
|1-0
|Göztepe
|06.01.2021
|Gençlerbirliği
|3-1
|Hatayspor
|06.01.2021
|Denizlispor
|0-1
|Kayserispor
|06.01.2021
|Beşiktaş
|6-0
|Çaykur Rizespor
|06.01.2021
|Başakşehir FK
|1-0
|BB Erzurumspor
|06.01.2021
|Antalyaspor
|3-1
|Fatih Karagümrük
|07.01.2021
|Fenerbahçe
|Alanyaspor