ASVEL Lyon-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Şeyma Subaşı sevgilisinin yüzünü sonunda gösterdi! İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Al Saloussi!İtidal nedir, ne demek? İtidal çağrısı ne demek?AK Parti'den ABD'de olaylar için yorum: Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidirMüge Anlı bugün CANLI İZLE linki 7 Ocak Perşembe| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEMilan Juventus maç özeti ve golleri izle 1-3!Gelinim Mutfakta Renkli Domates Soslu Gnocchi Tarifi |Renkli Domates Soslu Gnocchi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?ABD olayları doları nasıl etkiler?Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup'tan güzel haber! evleniyorlar!Burak Yılmaz'ın golü yetmedi! Lille Angers maç özeti izle 1-2!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 06.01.2021 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?

Fraport-tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük maç sonucu:

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK
Fraport-tav Antalyaspor Fatih Karagümrük
3 1

Fraport-tav Antalyaspor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 19:00

Fraport-tav Antalyaspor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Hüseyin Göçek(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Erkan Engin(avar)

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 7. Doğukan Sinik, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 10. Lukas Josef Podolskı, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 53. Mert Yılmaz

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

Hakan Özmert,18.dk (p), Gökdeniz Bayrakdar,39.dk (f), Eren Albayrak,71.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Nuri Şahin 34.dk

Oyundan Çıkanlar

Doğukan Sinik 63.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 90.dk, Nuri Şahin 87.dk

Oyuna Girenler

Eren Albayrak 63.dk, Omar İmeri 90.dk, Lukas Josef Podolskı 87.dk

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 11. Mevlüt Erdinç, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 24. Vato Arveladze, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 91. Andrea Bertolaccı, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Jure Balkovec,10.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Emre Çolak 90+2.dk, Sarı Kart Koray Altınay 16.dk, Kırmızı Kart Enzo Pablo Roco Roco 84.dk

Oyundan Çıkanlar

Koray Altınay 52.dk, Papa Alıoune Ndıaye 81.dk, Artur Adam Sobıech 65.dk, Vegar Eggen Hedenstad 46.dk

Oyuna Girenler

Emre Çolak 52.dk, Andrea Bertolaccı 81.dk, Mevlüt Erdinç 65.dk, Ramazan Civelek 46.dk

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş16111437193418
2Gaziantep FK1687130173113
3Alanyaspor1693427123015
4Galatasaray1693428143014
5Fenerbahçe1592430202910
6Hatayspor168352320273
7Trabzonspor17755192026-1
8Konyaspor166462319224
9Fatih Karagümrük165652522213
10Yeni Malatyaspor16565212221-1
11Antalyaspor17566182521-7
12Çaykur Rizespor16556212920-8
13Göztepe164752119192
14Sivasspor16475172019-3
15Başakşehir FK16547222719-5
16Gençlerbirliği16547182519-7
17Kasımpaşa16547182619-8
18MKE Ankaragücü16439192515-6
19Denizlispor16349162713-11
20Kayserispor16349102113-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları

05.01.2021Konyaspor4-3Galatasaray
05.01.2021Yeni Malatyaspor2-2Sivasspor
05.01.2021Gaziantep FK2-0MKE Ankaragücü
06.01.2021Trabzonspor1-0Göztepe
06.01.2021Gençlerbirliği3-1Hatayspor
06.01.2021Denizlispor0-1Kayserispor
06.01.2021Beşiktaş6-0Çaykur Rizespor
06.01.2021Başakşehir FK1-0BB Erzurumspor
06.01.2021Antalyaspor3-1Fatih Karagümrük
07.01.2021Fenerbahçe Alanyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT