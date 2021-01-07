Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 06.01.2021 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu? Fraport-tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük maç sonucu: Fraport-tav Antalyaspor Fatih Karagümrük 3 1 Fraport-tav Antalyaspor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın Fraport-tav Antalyaspor, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 19:00

Fraport-tav Antalyaspor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Hüseyin Göçek(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Erkan Engin(avar)

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 7. Doğukan Sinik, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 10. Lukas Josef Podolskı, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 53. Mert Yılmaz

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

Hakan Özmert,18.dk (p), Gökdeniz Bayrakdar,39.dk (f), Eren Albayrak,71.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Nuri Şahin 34.dk

Oyundan Çıkanlar

Doğukan Sinik 63.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 90.dk, Nuri Şahin 87.dk

Oyuna Girenler

Eren Albayrak 63.dk, Omar İmeri 90.dk, Lukas Josef Podolskı 87.dk

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 11. Mevlüt Erdinç, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 24. Vato Arveladze, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 91. Andrea Bertolaccı, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Jure Balkovec,10.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Emre Çolak 90+2.dk, Sarı Kart Koray Altınay 16.dk, Kırmızı Kart Enzo Pablo Roco Roco 84.dk

Oyundan Çıkanlar

Koray Altınay 52.dk, Papa Alıoune Ndıaye 81.dk, Artur Adam Sobıech 65.dk, Vegar Eggen Hedenstad 46.dk

Oyuna Girenler

Emre Çolak 52.dk, Andrea Bertolaccı 81.dk, Mevlüt Erdinç 65.dk, Ramazan Civelek 46.dk

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 34 18 2 Gaziantep FK 16 8 7 1 30 17 31 13 3 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 4 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 30 14 5 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 29 10 6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 27 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 22 4 9 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 21 3 10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 21 -1 11 Antalyaspor 17 5 6 6 18 25 21 -7 12 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 20 -8 13 Göztepe 16 4 7 5 21 19 19 2 14 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 19 -3 15 Başakşehir FK 16 5 4 7 22 27 19 -5 16 Gençlerbirliği 16 5 4 7 18 25 19 -7 17 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 19 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 13 -11 20 Kayserispor 16 3 4 9 10 21 13 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları