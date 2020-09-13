Fraport-tav Antalyaspor, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 1. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 13.09.2020 20:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fraport-tav Antalyaspor, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fraport-tav Antalyaspor, Gençlerbirliği maç sonucu: Fraport-tav Antalyaspor Gençlerbirliği 2 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Fraport-tav Antalyaspor, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.09.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yasin Kol(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Kerem Ersoy(avar)

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 30. Nazım Sangare, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 11. Dever Akeem Orgıll, 12. Paul Omo Mukaıru, 19. Ufuk Akyol, 22. Harun Alpsoy, 41. Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Sorumlu

Tamer Tuna

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 8. Soner Dikmen, 9. Sorin Bogdan Stancu, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte

Yedekler

25. Ertaç Özbir, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 10. Sefa Yılmaz, 17. İlker Karakaş, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 27. Ömürcan Artan, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Göztepe 1 1 0 0 5 1 3 4 2 Fatih Karagümrük 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 3 2 4 Galatasaray 1 1 0 0 3 1 3 2 5 Alanyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 6 Antalyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 7 BB Erzurumspor 1 1 0 0 2 1 3 1 8 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 3 1 9 Kayserispor 1 1 0 0 1 0 3 1 10 Başakşehir FK 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Hatayspor 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Çaykur Rizespor 1 0 0 1 1 2 0 -1 14 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 15 Kasımpaşa 1 0 0 1 0 1 0 -1 16 Gaziantep FK 1 0 0 1 1 3 0 -2 17 Trabzonspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 18 Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 2 0 -2 19 Sivasspor 1 0 0 1 0 2 0 -2 20 Yeni Malatyaspor 1 0 0 1 0 3 0 -3 21 Denizlispor 1 0 0 1 1 5 0 -4

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları