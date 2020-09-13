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Fraport-tav Antalyaspor, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 1. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 1. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 13.09.2020 20:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fraport-tav Antalyaspor, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Gençlerbirliği maç sonucu:

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ
Fraport-tav Antalyaspor Gençlerbirliği
2 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Fraport-tav Antalyaspor, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.09.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yasin Kol(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Kerem Ersoy(avar)

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 30. Nazım Sangare, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 11. Dever Akeem Orgıll, 12. Paul Omo Mukaıru, 19. Ufuk Akyol, 22. Harun Alpsoy, 41. Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Sorumlu

Tamer Tuna

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 8. Soner Dikmen, 9. Sorin Bogdan Stancu, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte

Yedekler

25. Ertaç Özbir, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 10. Sefa Yılmaz, 17. İlker Karakaş, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 27. Ömürcan Artan, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Göztepe11005134
2Fatih Karagümrük11003033
3Beşiktaş11003132
4Galatasaray11003132
5Alanyaspor11002032
6Antalyaspor11002032
7BB Erzurumspor11002131
8Fenerbahçe11002131
9Kayserispor11001031
10Başakşehir FK00000000
11Hatayspor00000000
12Konyaspor00000000
13Çaykur Rizespor1001120-1
14MKE Ankaragücü1001120-1
15Kasımpaşa1001010-1
16Gaziantep FK1001130-2
17Trabzonspor1001130-2
18Gençlerbirliği1001020-2
19Sivasspor1001020-2
20Yeni Malatyaspor1001030-3
21Denizlispor1001150-4

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları

11.09.2020Çaykur Rizespor1-2Fenerbahçe
12.09.2020Fatih Karagümrük3-0Yeni Malatyaspor
12.09.2020Sivasspor0-2Alanyaspor
12.09.2020Galatasaray3-1Gaziantep FK
12.09.2020Göztepe5-1Denizlispor
13.09.2020MKE Ankaragücü1-2BB Erzurumspor
13.09.2020Trabzonspor1-3Beşiktaş
13.09.2020Antalyaspor2-0Gençlerbirliği
13.09.2020Kayserispor1-0Kasımpaşa
14.09.2020Hatayspor Başakşehir FK


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